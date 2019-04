Le Trail de l'uniforme et des agents communaux est une course gratuite de 17 kilomètres proposée le vendredi 10 mai 2019 à Saint-Paul. Le départ est prévu au stade de Plateau Caillou direction la savane.



Le grand public pourra aussi participer, 100 places étant disponibles à cet événement initialement réservé aux forces de l’ordre et de sécurité.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 mai 2019 au 06 92 63 44 37 ou par e-mail . Cette manifestation sportive est prévue dans le cadre de Plateau Caillou en fête, et est organisée par l’Association sportive et culturelle de Plateau Caillou (ASCPC) et la commune saint-pauloise.