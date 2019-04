Ce samedi 13 avril 2019 a été organisée par le Centre communale d'action Sociale (CCAS) une journée de partage et de vivre ensemble à la salle polyvalente de Petite France. Une manifestation tournée en direction des personnes âgées isolées dans le but de lutter contre l'isolement des gramounes.

En collaboration avec l’association “Respa Seul”, la journée de partage et de vivre-ensemble du samedi 13 avril a été l’occasion pour nos chers séniors de se rencontrer, échanger et s’épanouir. Dès leur arrivée, un riz chauffé, confectionné par madame Moutoussamy de l’association Tamarins de l’Ouest, a été servi pour les mettre en appétit.



Les séniors ont ensuite pu bénéficier des massages des mains et des pieds avec des produits à base d’aloès ainsi que des séances de magnétisme pour soulager les douleurs articulaires proposées par des professionnels. Tandis que d’autres ont proposé un stand sur la téléassistance “veille a nou”.



Un tirage au sort en fin de journée a permis d’offrir aux séniors des crèmes de massage et d’autres produits pour leur bien-être. Par ailleurs, une initiation et une démonstration de la danse en ligne se sont déroulées. Les gramounes ont pu se déhancher sur des airs de boléro, de cha-cha-cha et de salsa.



Après le repas, l’intervention du “Tshéga dance” a permis aux personnes âgées de découvrir une discipline innovante. Celle-ci a pour but d’associer les gestes quotidiens que les séniors ont connu avec des pas de danse sur des airs de séga et de salègy.



Enfin, un autre rendez-vous est prévu pour le samedi 15 juin à la salle polyvalente de l’Éperon avec la participation du Bus santé mouv’, d’autres clubs de personnes âgées des autres secteurs et la Direction de la proximité et de la cohésion sociale.