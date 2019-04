Un village lontan sera inauguré le dimanche 12 mai sur le chemin pavé Bellemène et installé jusqu'au 16 mai 2019. Une action organisée dans le cadre du tricentenaire des chemins pavés (1719-2019) à Saint-Paul.

Une opération gratuite portée par la ville saint-pauloise, le Conseil départemental, l’association Bellemène pavé et l’association sportive, culturelle et loisirs de Bellemène. Le public pourra pro-fiter d’animations culturelles, patrimoniales et environnementales durant cinq jours, de 9 à 16 heures.

Il ne faudra pas manquer la visite de l’exposition photos portant sur la réhabilitation du chemin pavé portant sur la période de 1999 à 2017. Une visite guidée du site, comprise sur la partie haute du chemin, sera aussi organisée. Il sera par ailleurs possible de réserver un repas sur place.

Contes, cantines, proverbes lontan, moringue, fruits et légumes lontan, tressage coco, ateliers recyclage, énergie renouvelable, four solaire, valorisation des déchets… De multiples autres ateliers seront proposés. Avec une maquette géante des chemins pavés, de l’initiation à la photo-graphie, des jeux lontan ou la rando-paysage de la Réserve de l’Étang…