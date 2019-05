EDF à La Réunion informe tous ses clients de la commune de Saint-Paul, qu'ils seront concernés par des coupures de courant pour travaux dans certains secteurs entre le 10 et le 17 mai 2019 :

• Vendredi 10 mai, entre 10h et 13h : Chemin du Plateau Vert, Impasse des pensées

• Lundi 13 mai, entre 10h et 17h : Route de l’Éperon

• Mardi 14 mai , entre 10 et 17h : Route de Cambaie, Rue Henri Cornu, Cojonde ZI de Cambaie, Rue du Grand Piton, Route des Premiers Français

• Vendredi 17 mai, entre 9h et 17h : Chemin Aipar, Chemin Etheve, Route Hubert Delisle, Chemin des Grimbelles

Pour davantage de précisions sur les coupures de courant, merci de consulter le site Internet d’EDF à La Réunion ou de la ville de Saint-Paul.