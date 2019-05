Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Paul accueille les collectes mobiles de sang afin de permettre aux Saint-Paulois de donner leur sang à proximité de leur travail ou de leur domicile. En 2018, l'EFS La Réunion Océan Indien a organisé pas moins de 475 collectes mobiles de sang dans plus de 150 lieux différents. À elle seule, la commune de Saint-Paul propose 21 lieux de collectes dont 7 sont mises à disposition par la mairie. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

Les collectes de sang sont des événements récurrents pour la commune de Saint-Paul. Elles se déroulent traditionnellement dans des lieux de collectes tels que les maisons de quartier, les mairies annexes, la salle de conférence du Front de Mer, les parkings privés de commerces… Bref, les lieux ne manquent pas pour faire preuve de générosité et donner du temps pour sauver des vies.

Sur l’année 2018, 975 candidats se sont présentés, 763 poches ont été prélevés et 90 nouveaux donneurs ont été recrutés. Un succès ! Une offre de collectes variées et une forte mobilisation rendues possibles “grâce à l’aide de la mairie de Saint-Paul dans plusieurs domaines : mise à disposition de salles, de moyens techniques et une aide à la promotion du don de sang auprès du personnel et des Saint-Paulois”, précise l’EFS dans un communiqué.

Opérateur unique en Transfusion sanguine, l’Etablissement Français du Sang doit remplir chaque jour sa mission de santé publique, dans l’efficience, en fournissant des produits sanguins de qualité optimale et en quantité suffisante aux hôpitaux et aux cliniques pour ainsi répondre aux besoins grandissants de la population.

À la Réunion, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des 10 000 malades soignés chaque année. L’EFS peut compter dans “la réalisation de sa mission sur la mobilisation des donneurs, des bénévoles, des partenaires divers mais aussi sur le soutien de toutes les communes de l’île”. N’attendons pas la Journée Mondiale des donneurs de sang le 14 juin prochain, mobilisons-nous à chaque collecte sur le territoire !

Pour retrouver la liste des collectes de sang programmées pour le mois de mai 2019 à Saint-Paul CLIQUEZ ICI