Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Vingt millions de français pratiquent les sports de nature, selon les chiffres du gouvernement : randonnée, escalade, canoë-kayak, parapente, vélo, voile... Pratiqués en loisirs comme en compétition, ces sports s'inscrivent dans une logique de développement durable. Deux outils y sont dédiés : la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) et le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) de pratique relatifs aux sports de nature. Le docteur Christian Benezis est venu présenter ces dispositifs aux élus de Saint-Paul ce jeudi 9 mai 2019.

