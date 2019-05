Ce vendredi 10 mai 2019 a été donné le coup d'envoi du trail de l'uniforme à 7 heures au stade de Plateau Caillou. 150 participants ont entamé une course de près de 17km à travers la Savanne en passant par l'Éperon jusqu'au Cap La Houssaye.



Partice Payet est le premier à franchir la ligne d’arrivée en 1’16 et 40 secondes. Il est suivi de près par Patrice Michel qui s’impose en deuxième place en 1’18 et 25 secondes. Chez les femmes, Ludivine Munschy se hisse en tête de cette première édition du trail de l’uniforme en 1’39 et 44 secondes.



Le classement chez les hommes :

Patrice Payet en 1’16’40s

Patrice Michel en 1’18’25s

Jean-Yves Zopirre en 1’19’21s

Le classement chez les femmes :

Ludivine Munschy en 1’39’44s

Stéphanie Hoarau en 1’39’57s

Fabienne Élizéon en 1’41’53s