Le concert solidaire organisé dans le cadre de l'opération "Réunion-Népal 2020" s'est tenu mardi 7 mai 2019 au TEAT plein air de Saint-Gilles. Outre les deux artistes, Danyèl Waro et le Groupe Ousanousava, les deux chorales des collèges concernés ont partagé un refrain avec les artistes. Les 41 collégiens et 17 encadrants ont lancé officiellement le projet humanitaire devant plus de 1100 personnes. Une salle comble qui a fait le bonheur des organisateurs.

