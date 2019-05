Le mercredi 08 mai 2019 se tenait une Journée sport-formation au Gymnase de Vue Belle à la Saline. Sous la houlette du service de Sports, un tournoi a été organisé pour l'occasion avec trois disciplines représentées : le tennis, le tennis ballon et le futsal. La manifestation a permis aux équipes qualifiées de participer aux phases finales le lundi 13 mai dernier.

À cet effet, une remise des récompenses a été organisée ce mercredi 15 mai, à la mairie annexe de la Saline, en présence du maire, Joseph Sinimalé et de l’élu de secteur, délégué à la Sécurité, Jean-Marc Aure en plus des partenaires de la manifestation à savoir l’association Fête le mur, l’Ascab Tennis Ballon et l’ASC Corbeil. La Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) a aussi contribué à ce moment protocolaire avec la présence de la CMA mobile qui a su prodiguer les bons conseils aux jeunes présents, en recherche d’une formation professionnelle. Tous ont pu, tour à tour, aborder les perspectives d’insertion grâce à l’aide des intervenants. À l’issue de la rencontre, tous les participants ont pu arborer la médaille qui leur a été remise en plus du diplôme de participation.

Les vainqueurs du tournoi par discipline :

Futsal

Finaliste : Tottenham

Vainqueur : Barcelone

Tennis ballon

Finaliste : Ulrich Valin

Vainqueur : Alexandre Salomon

Tennis

Finaliste : Rémi Pedase

Vainqueur : Chloé Fanio