Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Ce mercredi 16 mai 2019, à l'occasion de la fête du Saint-Honoré, patron des boulangers, a été organisée la Fête du pain dans le jardin de la mairie de Saint-Paul. Les apprentis et leurs professeurs de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat de Sainte-Clotilde ont eu l'opportunité de faire découvrir leurs créations artistiques et gustatives lors de cette journée sous le signe du pain.

