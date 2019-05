Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Pour cette année 2019, le label environnemental et touristique international pour les plages et les ports de plaisance " Pavillon bleu " a été décerné 395 plages françaises et 107 ports de plaisance. Parmi les lauréats, plusieurs plages de la commune de Saint-Paul ont été sélectionnées. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

