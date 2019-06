Chaussez vos bottes d'archéologue car vous avez rendez-vous avec votre histoire les 13, 14 et 15 juin à l'occasion des Journées Nationale de l'Archéologie! Ce rendez-vous immanquable est piloté, comme chaque année, par l'Inrap (l'institut national de recherches archéologiques préventives) sous l'égide du ministère de la Culture. Soyez au rendez-vous de l'histoire de Saint-Paul le samedi 15 juin 2019, le service culturel de la ville vous propose une belle visite au sein de la poudrière de Grande Fontaine ainsi qu'un atelier ludique qui vous fera découvrir ce qu'est un ZPPAP (zonage de présomption de prescription d'archéologie préventive). (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis mars 2018, le ZPPAP (zonage de présomption de prescription d’archéologie préventive) a été mis en place à Saint-Paul. Le ZPPAP est un outil d’information accessible à tous permettant de découvrir les zones susceptibles de faire l’objet d’un diagnostic archéologique.

Venez profiter de cet atelier ludique en accès libre qui se déroule de 10h à 12h. Pour découvrir cet outil, un archéologue du Service Régional de l’Archéologie animera cet atelier.

La ville de Saint-Paul, vous propose également à travers son service culturel, une visite à deux voix de la poudrière de Grande Fontaine (21, chemin Ravine Bernica).

La poudrière de Saint-Paul a été construite en 1724 puis a subi plusieurs phases de travaux jusqu’à son abandon dans les années 70. Ce bâtiment sert alors de lieu de stockage de poudre et devient le théâtre d’affrontements entre les Anglais et les Français en 1809. Il est d’ailleurs inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1994. Un second diagnostic archéologique a été réalisé en novembre 2018 afin de mieux comprendre son histoire et ses évolutions.

On vous invite à découvrir ce monument -habituellement fermé au public- de 14h à 16h ce samedi 15 juin. Vous le découvrirez alors sous un nouvel angle apporté par un archéologue et historien.

Plus de renseignements : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou 0262 34 49 20.

