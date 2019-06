Publié il y a 25 minutes / Actualisé le Vendredi 07 Juin à 15H49

La ville de Saint-Paul et le groupe Action logement ont signé le Pacte de l'habitant jeudi 6 juin 2019. Il s'agit du premier plan de ce type à être décliné dans une commune de l'outre-mer. Ce pacte va permettre à la collectivité et à Action logement d'apporter des solutions innovantes et créatrices et de lancer des programmes de logements aidés en locatif et en accession, diversifiés, valorisés et mieux adaptés aux habitants.

