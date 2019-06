Rendez-vous ce dimanche 9 juin 2019 pour le tout premier challenge de pétanque inter-carré de La Saline. Cette manifestation, organisée dans le cadre de la restructuration du Bourg de La Saline, réunis tous les quartiers de La Saline : Vue Belle, Célestin Periamodely, Villentrois, Barrage, Grand Contour, Corbeil, Eucalyptus et Hermitage Fond de Puits.

Au programme de cette journée qui débutera à 9 heures : un concours de pétanque 2.0, du E-sport et un concours de dominos.



Les inscriptions sont gratuites et réservées aux résidents des carrés de La Saline. À noter que pour la pétanque, les équipes seront formées uniquement en triplette composée obligatoirement d’un homme, d’une femme et d’un jeune de moins de 16 ans.