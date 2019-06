Publié il y a 34 minutes / Actualisé le Vendredi 07 Juin à 08H27

En 2018, Le Grand Boucan avait rassemblé plus de 15 000 personnes au centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains. Cette année, le plus grand carnaval de La Réunion se déroulera pour son 23ème anniversaire le 23 juin 2019 à partir de14h toujours à Saint-Gilles. "Placée sous le thème des "Mythes et des légendes 2.0", cette manifestation qui rassemble chaque année de plus en plus de monde et un grand nombre de partenaires (dont la ville de Saint-Paul), promet un défilé haut en couleurs, avec des temps forts intenses" note la mairie de Saint-Paul. Tambours sacrés, Hobbit Tank, Vue Belle moringue, 974 perku, Tambours de docks, le Vaisseau licorne... entre autres, feront partie de ce défilé qui n'a pas son pareil à La Réunion (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

En 2018, Le Grand Boucan avait rassemblé plus de 15 000 personnes au centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains. Cette année, le plus grand carnaval de La Réunion se déroulera pour son 23ème anniversaire le 23 juin 2019 à partir de14h toujours à Saint-Gilles. "Placée sous le thème des "Mythes et des légendes 2.0", cette manifestation qui rassemble chaque année de plus en plus de monde et un grand nombre de partenaires (dont la ville de Saint-Paul), promet un défilé haut en couleurs, avec des temps forts intenses" note la mairie de Saint-Paul. Tambours sacrés, Hobbit Tank, Vue Belle moringue, 974 perku, Tambours de docks, le Vaisseau licorne... entre autres, feront partie de ce défilé qui n'a pas son pareil à La Réunion (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)