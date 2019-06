Pour la cinquième année consécutive, France AVC Réunion, association d'aide aux victimes d'accidents vasculaires cérébraux (AVC), organise les Foulées de Boucan ce dimanche 16 juin 2019 avec l'appui technique de l'association Bois-de-Nèfles Saint-Paul sports. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Alors que l’AVC touche plus de 2500 personnes chaque année à La Réunion, et qu'on ne dénombre pas moins d’un AVC toutes les quatre minutes en France, l'association d'aide aux victimes organise une nouvelle fois une course solidaire.

La famille sera mise à l’honneur cette année car L’AVC est un évènement qui bouleverse toute la cellule familiale, sur le plan psychologique, économique et social, c’est pourquoi l’édition 2019 des Foulées de Boucan à pour thème l’AVC et la Famille.

Sur la plage de Boucan Canot, le 15 juin 2019, auront lieu les départs des différentes courses ainsi qu’un village santé, à partir de 14h30, avec diverses animations : zumba, bilan forme, dépistage des facteurs de risque vasculaire et rencontre avec des professionnels de santé.

Les courses sont ouvertes à tous.

Retrouvez le programme de la journée :

16h00, course pour l’école d’Athlétisme sur une distance d’1 km

16h15, course pour les Benjamins et Minimes (2004-2007) distance de 2 km

17h15, la randonnée sportive, pour celles et ceux nés avant 2003 sur une distance de 5 km

17h15, course élite individuelle ou en relais (à partir de 2003) distance 10 km

Pour chaque inscription, un tee-shirt de la course sera offert. Une remise de médailles pour les enfants à la suite de leur course sera également organisée.

Il s’agit d’un évènement solidaire puisque l’intégralité des droits d’inscription seront reversés à l’association France AVC REUNION.

Vous pouvez retrouver toutes les modalités d’inscription sur le site de l'associaiton et sur la page Facebook France AVC Réunion. Les inscriptions seront aussi possibles le jour du retrait de dossard.