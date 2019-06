Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

L'association France AVC Réunion a organisé pour la 5ème année consécutive les Foulées de Boucan ce samedi 15 juin 2019. Une édition réussie : 400 personnes ont participé cette année, dans une ambiance à la fois festive et sportive. Cette course de 10 km, avec l'appui de l'association Bois-de-Nèfles Saint-Paul sports, était complétée par des ateliers de sensibilisation et des collectes de fonds dédiés aux victimes d'accidents vasculaires cérébraux. (Photo d'illustration)

