Des artistes locaux ont signé des oeuvres originales à l'Hermitage. Sur des rochers, le lagon est exprimé sous toutes ses formes afin de toucher chaque sensibilité. Porté par la SEDRE et la ville de Saint-Paul, "Le Jardin du Lagon" est mis en oeuvre par L'Atelier Racines, ce projet a mobilisé des artistes péi afin d'embellir cet espace concerné par une ZAC et un mail dans les mois à venir.

"Le jardin du Lagon est voué a être transmutable", confie d’emblée Caroline Tourriol architecte paysagiste à Atelier Racines. Cela signifie que ces 7 rochers qui ont été peints en ce début du mois de juin pourront être réutilisés dans le mail dans le cadre des travaux d’aménagements paysagers définitifs de la ZAC.

En attendant, au lieu de fermer le site et de le laisser à l’abandon, le maître d’ouvrage a choisi de l’ouvrir au public et de l’embellir. En s’appuyant sur les lois du Feng shui, l’architecte paysagiste a fait appel à six artistes locaux. Chacun ayant sa propre sensibilité, ils offrent leur vision colorée du lagon de La Réunion.

Ainsi, Flo à Fleur, RduTemps, The Oscian, Yann Legall, John Bob, AB et Caroline Tourriol contrinbuent à la transformation d’une partie de ce site, soit environ 500 mètres carrés de terrain où leur art peut s’exprimer, se voir et se laisser apprécier.

Prochaine étape : le nettoyage du sol. "Il est prévu de mettre un peu de sable déjà présent sur le site et de replanter des espèces endémiques qui pourront être transportées elles aussi", explique la professionnelle du paysage.

Ainsi patates à Durand, veloutier bord de mer, manioc marron bord de mer et autres liane cochon couvriront prochainement le sol. En attendant les futurs aménagements, vous pouvez admirer cette fresque marine qui se situe entre le camping de l’Hermitage et le Village Corail.

