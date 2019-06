Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le premier concours des écoles fleuries, organisé par la ville saint-pauloise, vient se terminer. On connaît enfin les résultats. Le jury visitait plusieurs établissements au mois de juin. Il se composait d'un élu du Conseil municipal, de membres du Pôle Développement durable et de la Direction de la vie scolaire. Retrouvez en photos le superbe travail des petits saint-paulois et de leurs équipes pédagogiques.

