Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 21 Juin à 18H28

Le roi Dodo et tout sa cour vont investir les rues de Saint-Gilles les Bains ce dimanche 23 juin 2019 et fêter dignement le Grand Boucan. Comme à chaque fois depuis 23 ans, chars, déguisements, musique, et confettis auront droit de cité dans les rues de la cité balnéaire. Plus de 10 000 personnes sont attendues par les organisateurs dont la mairie de Saint-Paul. Le défilé commencera à 14 heures. Imaz Prsse sera en direct pour vous faire vibrer dans ce grand moment festif (Photo d'illustration rb/www.ipeunion.com)

