Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 10 avril 2019, 248 députés et sénateurs ont présenté la proposition de loi n°1867 réaffirmant que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le-Bourget revêtaient le caractère de service public national. Aussi, précisaient-ils, " il revient ainsi au Peuple Français, par voie de référendum, de pouvoir affirmer ou non le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris".

