Parallèlement à la journée de Sport, la journée Olympique se tenait ce dimanche 23 juin 2019 à Saint-Paul, avec un événement dédié au BMX Pumptrack organisé sur la piste du quartier de Plateau Caillou.

Les petits et les grands, les amateurs et les experts ont eu l'occasion de s’essayer à cette nouvelle discipline. " L’opportunité pour la municipalité de Saint-Paul, en collaboration avec le club de BMX Bicross Club Oméga, de proposer une animation sur le site " indique la commune.



Plus d’une cinquantaine de marmailles du secteur ont passé toute la journée à zigzaguer, à virevolter et à réaliser des figures extrêmes avec leur vélos.



La piste cyclable a été retravaillée pour cette manifestation. Le " pumptrack " est un circuit avec des petites bosses et des virages relevés, où on ne pédale pas, mais où le cycle est propulsé grâce à des mouvements du corps.



Comme l’a souligné Nadine Sévétian, élue de proximité de Plateau Caillou : “C’est un sport qui suscite la curiosité des habitants du quartier. Mettre en œuvre ces actions de proximité, c’est pouvoir faire en sorte que ces personnes puissent s’approprier l’équipement sportif et de ne pas le laisser à l’abandon.”