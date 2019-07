Un projet de résorption d'un dépôt sauvage a eu lieu dans le quartier de l'Éperon. Terminés les déchets déposés aux abord du case du quartier. Place maintenant à la plantation d'un bois de judas et d'un pistachier à l'entrée du chemin Summer numéro 2.

L'opération a notamment été réalisée par les agents du service embellissement et voirie de la ville de Saint-Paul sur une idée du conseil communal des enfants et des jeunes. Les marmailles de la commission Environnement et solidarité travaillaient avec l’association Les Rencontres alternatives.

Un panneau de sensibilisation a été installé fin juin au dépôt sauvage à l’Éperon. Une action utile, notamment à cause des ordures déposées de façon récurrente à cet endroit. Les agents de la ville ont nettoyé le site avant de creuser une fosse de plantation et de mettre en terre les arbres.

Autre action entreprise par les services de la commune : la mise à disposition d’un emplacement de compost et de broyat en libre accès pour les riverains. Dix tonnes viennent d’être vidées. Les agents ont effectué un nouvel approvisionnement en raison du succès de cette initiative.

La prochaine livraison aura lieu le 7 août 2019. L’approvisionnement se tiendra tous les premiers mercredis du mois, et est totalement gratuit pour les riverains.

