Il s'agit d'une activité gratuite à réaliser par cinq personnes, de 16 à 30 ans, réunies dans une équipe mixte. Ce "parkour du combattant" se déroulera le samedi 3 août 2019 à la Cocoteraie de l'Étang dans le cadre des Jeux citoyens de la jeunesse saint-pauloise.

Ce parkour long de 2 kilomètres sera chronométré. Ramper sur le sable, sous un filet, s’envoler pour de l’accrobranche, tenir en équilibre sur une slackline, franchir des obstacles aériens et aquatiques, porter des sacs… Voici quelques exemples des épreuves qui attendent les participants lors de cette manifestation ludique animée par Titi le Comik.



Le public pourra aussi pratiquer des activités à sensation. Tyrolienne, toboggan géant, seau percé, ski collectif, course goni et la roue, lanc’oval, mur des costauds, baby foot géant, jeux d’adresse…



Les participants disposeront également d’un village information. Avec la présence de partenaires spécialisés en formation, en insertion, en développement durable et en santé. Une scène libre investira d’ailleurs la Cocoteraie.



Des artistes effectueront des démonstrations, des spectacles et des ateliers de break dance et de hip-hop. Un DJ et un show musical clôtureront l’événement.

La journée se déroule en équipe mixte de 5 personnes avec 3 remplaçants maximum. Chaque équipe doit se donner un nom en lien avec le patrimoine de son quartier.



Les inscription sont ouvertes jusqu'au 1er août par mail. Plus d'informations sur le site de Saint-Paul.