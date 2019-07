Pour familiariser les tous petits à l'école, la ville de St Paul va ouvrir dès la prochaine rentrée une classe passerelle à Grande Fontaine, cinq places sont encore disponibles.

Les 2-3 ans de Grande Fontaine auront, à partir d’août, la possibilité de découvrir les joies de l’école avant les autres. Quinze bambins seront donc progressivement lancés dans le grand bain.

Les journées seront rythmées entre accueil des enfants (et des parents) le matin et ateliers destinés aux adultes après la pause déjeuner. Objectifs : séparer parents et enfants en douceur et favoriser la réussite scolaire.

Cinq enfants peuvent encore être inscrits.

Plus dinformations ici

www.ipreunion.com