Les ateliers vacances loisirs, organisés à Laperrière à l'initiative de l'Association Réunion pour Réussir avec l'appui des services de la ville de Saint-Paul, rencontrent le succès au case du quartier.

Les enfants et les jeunes, âgés de 7 à 17 ans, démarraient leurs activités ce lundi 22 juillet 2019. Au programme jusqu’au 2 août : des sorties et des ateliers de découverte. Ils effectueront notamment du canoë-kayak à l’Étang et se rendront à Salazie.



Ils réaliseront aussi des activités sportives et culturelles. De la danse, du football, de la pétanque, du moringue et de la boxe.



Sans oublier l’action de sensibilisation au recyclage menée par Cycléa et l’atelier artisanal mis en place autour du thème du développement durable. Ces jeunes saint-paulois participeront également à la journée de rencontre inter-générationnelle proposée par le CCAS de Saint-Paul.