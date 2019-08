Une réglementation provisoire de la circulation et du stationnement dans le centre-ville de Saint-Paul a été mise en place du mercredi 31 juillet au samedi 3 août 2019. C'est pour permettre le bon déroulement du festival Opus Pocus que la mairie saint-pauloise a pris ces dispositions

Sont concernées par ces modifications de circulation :



- la rue Eugène Dayot pour la portion comprise entre les rues Marius et Ary Leblond et Evariste de Parny.

- la rue Evariste de Parny pour la portion comprise entre les rues Suffren et du Général De Gaulle



Le stationnement sera également interdit sur le parking du pôle technique du 31 juillet 17h au 3 août 12h.

www.ipreunion.com