En raison d'un problème technique, la réouverture au public du centre nautique de Vue Belle à la Saline ne pourra pas se faire dans l'immédiat, annonce la ville de Saint-Paul. La ville dit mettre tout en oeuvre "pour palier le désagrément ressenti par les usagers du site". Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration piscine de Vue Belle rb/www.ipreunion.com)

Mis en service en 2006, le centre nautique de Vue Belle à la Saline, composé de trois bassins — compétition, initiation et pataugeoire — nécessitait des travaux de rénovation. Un chantier devenu urgent au fil des années et lancé depuis juin 2018.

Malheureusement, ce programme de rénovation a dû faire face à de nombreux aléas qui ont impacté l'avancée des travaux. Des problèmes techniques mais aussi conjoncturels.

Aujourd'hui, alors que le chantier était dans sa phase finale d'achèvement, il fait face à une nouvelle problématique : le décollement anormal du revêtement des bassins et des plages. De fait, la réouverture au public prévue dans les semaines qui viennent ne pourra pas se faire.

Conscient de l'attente, et maintenant de la déception ressentie par l'ensemble des usagers du site — public scolaire, clubs sportifs et autres associations, simples utilisateurs — le maire Joseph Sinimalé leur présente toutes ses excuses et assure tout mettre en oeuvre pour une réouverture du site dans les meilleurs délais.

Des solutions seront proposées à l'ensemble des utilisateurs habituels du centre nautique de Vue Belle afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités le plus sereinement possible. Ils peuvent ainsi d'ores et déjà prendre contact avec le service des sports de la ville qui leur présentera le dispositif mis en place pour pallier ce contretemps.