Saint-Paul lance un appel à projets pour l'exploitation d'un espace commercial et touristique sur la zone balnéaire de Saint-Gilles. Les candidats ont jusqu'au lundi 09 septembre à 12 Heures pour déposer leurs dossier.

La commune de Saint-Paul a confié à la SPL Tamarun, la création, la gestion et la valorisation d’un espace commercial et touristique dans les locaux de l’ancienne école primaire des Roches Noires. L’espace comprend 4 locaux de 55 m2, 1 local de 180 m2, plusieurs terrasses, une place ouverte au public et de sanitaires communs.

L'appel à projets est lancé pour l’exploitation d’un ou plusieurs locaux à vocation économique situés à Saint-Gilles-les-Bains. "L'équipement, qui pourra être confié à un ou plusieurs exploitants, a pour vocation de proposer des activités commerciales et touristiques autour des thématiques culinaires dans le respect de la règlementation en vigueur. Ces activités permettront de créer un espace de regroupement autour de la place nouvellement aménagée avec sur mer et sur le Port de plaisance de Saint-Gilles" précise la mairie de Saint-Paul.