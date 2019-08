Située au 197 rue Jean Albany au centre-ville de la Saline, la maison de santé propose des ateliers animés par plusieurs professionnels de la santé. L'accueil du public se fait de 8h à 16h du lundi au jeudi et le vendredi de 8h à 15h. La structure a notamment pour vocation de conduire des actions de sensibilisation et d'information générales du grand public sur diverses thématiques liées à une bonne santé (Photo D.R./Mairie de Saint-Paul)

Voici le planning de la Maison de la santé pour le mois d'août



- un criminologue, victimologue mis à disposition de la population 2 fois par mois sur rendez-vous ;

- permanence de l’ARIV le 2ème et 4 ème mercredi du mois ;

- permanence d’un infirmier du CSAPA de la Kaz’oté le 1er et 3ème mercredi après-midi ;

- dépistage des hépatites B et C, des IST (1 fois tous les 6 mois) ;

- un kiné pour la gestion des conséquences physiques liées au stress, la prévention des chutes chez les personnes âgées, recommandations posturo-gestuelles et des mouvements préventifs. Entretien et gymnastique quotidienne, 2h par semaine le mardi ;

- un coach sportif dédié à la marche nordique et l’activité physique adaptée est présent 1 fois par semaine le mercredi matin ;

- des dépistages, et l’éducation thérapeutique du patient proposés par la Maison du diabète ;

- des ateliers mobilité, habitat, nutrition, mémoire sont également proposés aux retraités par la Réunion en forme ;

- des tests d’audition et des tests visuels selon un planning défini ;

- des groupes de paroles, sur diverses thématiques liées à la santé (gestion du stress, sommeil, sexualité, addictions, burn out, psycho-trauma etc.…) ;

-des ateliers du bien vieillir en partenariat avec le CCAS de Saint Paul (7 thématiques proposées : stress, sommeil, incontinence, médicaments, les maladies des yeux et les oreilles, nutrition ;

- des ateliers socio-esthétiques sont proposés aux personnes isolées ;

- distribution gratuite de préservatifs.

Plus de renseignements à la Maison de Santé, 197 rue Jean Albany au centre ville de La Saline - Tél : 02 62 45 81 50