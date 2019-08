Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Si vous habitez l'un des six quartiers prioritaires de Saint-Paul, que votre enfant a entre 6 et 18 ans et qu'il souhaite s'inscrire dans un club de sport, dans le cadre de son contrat de ville la commune de Saint-Paul prend en charge une partie du coût de l'adhésion ou de la licence sportive pour la saison 2019-2020. Le montant de l'aide peut varier de 20 euros à 80 euros par enfant. La mairie précise que ce disposif ne concerne pas l'école municipale de sport de la ville (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

