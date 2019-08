La commune de Saint-Paul incitent les Saint-Paulois à participer à la seconde édition du concours "Photographier les Outre-mer". L'événement est organisé par le ministère des Outre-mer et Wikimédia Commons. Cette année la compétition a pour thème les bâtiments classés ainsi que le patrimoine matériel et immatériel des territoires. Le concours est ouvert à tous. Les photos doivent être envoyées avant le 31 août. Les 24 photographies sélectionnées seront exposées au ministère des Outre-mer lors des journées européennes du patrimoine qui se tiendront du 21 au 22 septembre 2019. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Comment participer au concours

Les photographies soumises au concours doivent répondre aux critères suivants :

– être prises dans les départements, régions et collectivité d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Wallis-et-Futuna).

– Iillustrer ou mettre en valeur les spécificités du bâtiment classé ou d’un des thèmes du patrimoine immatériel du concours (danses et chants, musiques et instruments, artisanat et savoir-faire, gastronomie et art culinaire, jeux loisirs et sports)

– le bâtiment ou le thème doit être le sujet principal de la photographie et non un sujet annexe. Par exemple, vos photographies de vacances avec vos amis devant la Cathédrale Notre-Dame-de-Guadeloupe sont sûrement un bon souvenir, mais n’illustrent pas aussi bien le bâtiment que la même photo sans vos amis.

– les photographies peuvent être retouchées dans la mesure où la retouche ne dénature pas exagérément la scène représentée.

– les photographies doivent être vierges de tout élément rajouté, comme un filigrane, une signature, un cadre, un horodatage… pour permettre leur utilisation dans n’importe quel contexte.

– les photographies peuvent avoir été prises à n’importe quelle date, même avant les dates du concours, mais elles doivent être soumises par leur auteur au cours du mois d’août 2019.

• Pour les inscriptions, rendez-vous sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:Photographier_les_Outre-mer

• Plus d'informations sur le site www.mairie-saintpaul.re