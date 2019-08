Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Sans l'intervention de quatre jeunes nageurs émérites, le drame serait survenu mardi à Cap Homard en fin de journée. Un père et ses deux fils âgés de 6 et 15 ans se sont retrouvés en difficulté dans une mer très agitée. Millan Boucher, Hugo Jeanne-Rose, Nicolas Bouhet et Corentin Trinez, qui s'amusaient à ce moment là sur la plage n'ont pas hésité à se jeter à l'eau pour porter secours aux baigneurs en difficulté. Et leur sauver la vie. (Photo d'illustration)

