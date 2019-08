Ce vendredi 23 août les écoliers saint-paulois goûteront au tout premier menu végétarien. Il s'agit en l'occurrence d'un riz cantonais. Chaque semaine, un repas sans viande ni poisson sera proposé aux enfants conformément à la loi Egalim "pour une alimentation saine, durable et accessible à tous" (Photo mairie de Saint-Paul)

Un riz cantonnais. Il s’agira du tout premier repas végétarien servi aux quelques milliers de convives des restaurants scolaires de la commune. Composés de carottes, d’oeufs (en omelette), d’oignons verts, de petits pois et du riz, le riz cantonnais végétarien est le premier plat d’une série désormais hebdomadaire.

Chaque semaine, un plat végétarien différent sera proposé aux enfants conformément à la loi Egalim qui stipule l’obligation d’ici le 30 octobre 2019 pour les restaurations collectives scolaires de présenter au moins une fois par semaine un menu végétarien (sans viande, ni poisson).

Les recommandations nutritionnelles évoluent, les tendances sont à la diminution de la consommation de protéines animales telles que la viande et le poisson. L’objectif de la loi pour une alimentation saine, durable et accessible à tous est de diminuer l’émission des gaz à effet de serre tout en assurant une alimentation variée et équilibrée.

Il doit être composé de protéines végétales (soit riz, grain, légumes) ou d’un produit de substitution végétal (soja, ou céréales) ou d’œufs. La direction de la restauration scolaire de Saint Paul applique cette loi à partir de la rentrée d’août 2019. Les menus végétariens seront mis en évidence sur les menus affichés à destination des parents et des enfants chaque semaine. Ils sont également à retrouver sur la page Facebook de la Ville de Saint Paul ou sur le site de la Mairie.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com