Publié il y a 44 minutes / Actualisé le Vendredi 23 Août à 15H45

Ce dimanche 25 août aura lieu la 11ème édition du Jour sport santé de Saint Paul. De 10h00 à 17h00 les organisateurs attendent les sportifs en tous genre pour une journée riche en activités. Cet événement est l'occasion pour petits et grands de chausser leurs baskets et de venir découvrir ce que proposent les clubs et associations sportives saint-pauloises.

