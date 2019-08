L'association 3Zimpacts propose aux Saint-paulois des ateliers de remise à niveau en français, d'accompagnement des familles à la scolarité des enfants, des cours de français pour les étrangers, des découverte de l'ethnologie, d'anthropologie et de sociologie, via le projet "Les Bons Plans de la Rentrée". Certains ateliers sont prévus dès la rentrée de septembre 2019.

Le programme des ateliers :

Atelier de remise à niveau en français ( niveau bac à bac + 2 )

Atelier améliorer vos écrits professionnels

Atelier entrepreneuriat

Atelier découverte de l'ethnologie, anthropologie et sociologie

Atelier accompagnement des familles à la scolarité des enfants

Atelier cours de français pour les étrangers

Atelier méthodes de travail efficaces à l'université

Ces ateliers sont prévus à Saint-Paul à partir de la rentrée de septembre et seront ouverts sous réserve d'un nombre suffisants de participants. Pour plus d'information, on peut prendre contact au 0692 02 85 77.

L'association 3ZIMPACTS a pour but de faire de la formation et de l'accompagnement à toutes les personnes qui veulent développer leurs compétences et s'intégrer dans la société réunionnaise, en portant une attention particulière aux jeunes, aux seniors, aux femmes, et aux migrants qui sont dans une situation difficile.

