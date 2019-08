Ce vendredi 30 août 2019, la mairie de Saint-Paul, la Sédré (Société d'Equipement du Département de la Réunion) et le conseil Départemental ont inauguré une nouvelle résidence au coeur du quartier de l'Etang Saint-Paul. Le programme de renouvellement urbain (PRU), débuté en 2004 a également été présenté lors de la matinée. Les clés ont été remis famills bénéficaires (Photo : lp/www.ipreunion.com)

35 logements ont été livrés ce vendredi matin. Ce sont des logements locatifs très sociaux (LLTS) c’est-à-dire réservés à des familles aux revenus très modestes. Les logements sont de type T1 à T5. Les chauffe-eaux sont solaires. Il y a un jardin ainsi qu’un local commercial bientôt occupé au rez-de-chaussée.

Des logements il en faut à Saint-Paul, il en faut à La Réunion. Surtout des logements sociaux. Isabelle Latchimy, présidente de la Sédré constate : "nous avons 29 600 demandes de logements sociaux sur toute La Réunion, dont plus de 4000 à Saint-Paul".

Isabelle Latchimy poursuit : "la majorité des locataires qui vont occuper la résidence sont des familles qui vivaient dans des logements défavorisés dans de mauvaises conditions. La surface moyenne d’un logement est de 66,44 m2 à raison de 5,25 euros le m2., soit un loyer moyen de 340 euros.

Le PRU a également été présenté. Depuis 2004, la commune restructure, restaure, développe, aménage et modernise son centre-ville et ses quartiers environnants. Trois pôles sont prioritaires : l’entrée de ville (quartier à proximité de la gare routière), le front de mer et le quartier du cimetière marin. C’est là que les efforts de la commune et de la Sédré vont se concentrer dans les années à venir. Joseph Sinimalé, maire de la commune saint-pauloise nous détaille le projet. Regardez.

Le projet de l’Ecocité de Cambaie a été rappelé en conclusion. Le maire a fait une promesse : "d’ici 5 à 10 ans, nous allons construire une ville de 30 000 habitants."

lp/www.ipreunion.com