L'association réunionnaise interprofessionnelle pour le bétail et les viandes (Aribev), l'association réunionnaise interprofessionnelle de la volaille et du lapin (Ariv) et la mairie de Saint-Paul ont signé ce ce jeudi 29 août 2019 une convention "mettant à l'honneur la viande péi dans les écoles de la commune de Saint-Paul" indiquent, en substance, les signataires. "L'engagement de la commune dans le protocole d'accord viande péi concerne l'ensemble des 67 écoles maternelles et primaires de Saint-Paul, soit 13 780 repas servis 4 jours par semaine (presque la totalité des élèves sont rationnaires) dans les 75 restaurants scolaires répartis sur tout le territoire communal, dont 3 à Mafate" ajoutent-ils dans un communiqué que nous publions ci-dessous.

