Ce mercredi 4 Septembre 2019, des coupures d'eau vont avoir lieu dans les hauts saint-paulois de 9 à 17 heures sauf en cas d'incidents. La Créole a indiqué que des travaux de raccordement vont se tenir dans le secteur. (Photo d'illustration : www.ipreunion.com)

Les coupures se dérouleront dans la zone de Bellemène Canot sur la route Hubert-Delisle (partie comprise entre l’intersection Canot et le rond-point de la route du Maïdo) et dans le secteur du Guillaume centre (Ligne des bambous et Bras Mouton).

En cas d’urgence, la Créole est joignable au téléphone au 02 62 32 00 00. Plus d'informations sur site internet de la créole.