L'École municipale de natation de Saint-Paul replonge dans les bassins. L'occasion de faire pratiquer une activité sportive à votre marmaille à partir du mercredi 30 octobre 2019. Les inscriptions se déroulent le mercredi 25 septembre de 14 à 16 heures dans plusieurs piscines du territoire.

À Plateau Caillou, au front de mer de Saint-Paul et à Bois-de-Nèfles. Attention, les places sont limitées. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter le 02 62 34 69 22.



Il existe plusieurs catégories au sein de l’École de natation. Une pour les enfants de maternelle non-familiarisés à la natation, inscrits en grande section, et âgés de 4 à 5 ans. L’autre réservée aux primaires de 6 à 11 ans. La compétence maximale requise se situe à 5 mètres sans les matériels prévus pour le grand bain.



Un Maître nageur-sauveteur (MNS) testera les enfants lors des inscriptions le 25 septembre. Ils doivent donc venir avec un maillot de bain et un bonnet.



Chaque MNS leur fera passer des tests dans l’eau afin de définir leur niveau. Il faut emmener le certificat médical de votre marmaille, daté de moins de trois mois, un justificatif de domicile et la pièce d’identité d’un des deux parents. Les séances de sport se tiendront ensuite lieu tous les mercredis, à 9 heures et à 10 heures. L’activité coûte 54 euros à l’année.