Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

La généalogie vous intéresse ? Vous souhaitez remonter le fil et découvrir l'identité de vos ancêtres et leur histoire ? La ville de Saint-Paul organise des ateliers de généalogies pour créer votre arbre généalogique à partir de votre livret de famille. Ces ateliers ont encadrés par des "pros" de la discipline, les membres du Cercle généalogique de Bourbon et ils se déroulent tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis tous les mois.

