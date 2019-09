Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Faire du sport est bon pour la santé mais ce n'est pas toujours accessible à toutes les bourses. La municipalité de Saint-Paul lance donc le dispositif "Bouger Ô". Trois déclinaisons: "Bouger Ô féminin", "Bouger Ô féminin" et "Bouger Ansamn". Le principe est simple, faire du sport gratuitement. Une opération accessible dans plusieurs quartiers de la commune et sur plusieurs sites : salles polyvalentes, des gymnases, des cases, des Maisons pour tous, au dojo et à la piscine dans différents secteurs. Et les conditions d'adhésion basiques : remplir la fiche d'inscription, se munir de deux photos d'identité, d'un certificat médical de moins de trois mois et d'une attestation d'assurance responsabilité civile.

Faire du sport est bon pour la santé mais ce n'est pas toujours accessible à toutes les bourses. La municipalité de Saint-Paul lance donc le dispositif "Bouger Ô". Trois déclinaisons: "Bouger Ô féminin", "Bouger Ô féminin" et "Bouger Ansamn". Le principe est simple, faire du sport gratuitement. Une opération accessible dans plusieurs quartiers de la commune et sur plusieurs sites : salles polyvalentes, des gymnases, des cases, des Maisons pour tous, au dojo et à la piscine dans différents secteurs. Et les conditions d'adhésion basiques : remplir la fiche d'inscription, se munir de deux photos d'identité, d'un certificat médical de moins de trois mois et d'une attestation d'assurance responsabilité civile.