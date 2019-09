L'association Run west sauvetage côtier proposera des initiations gratuites au sauvetage sportif dans le lagon de Trou d'eau (la Saline) ce samedi 14 septembre 2019 de 9 heures à 14 heures. L'occasion de venir découvrir cette activité lors de cette journée de démonstration ouverte à tous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il faut être âgé de 7 ans au minimum. "Cela sera l'occasion d'apprendre les gestes des sauveteurs sur des planches de sauvetage, des bouées tube et des beach flags.

Les techniques de course et de nage seront aussi détaillées" soulignent les organisateurs.

Renseignements au 06 92 75 33 11 et par mail au runwestsc@gmail.com

Plus d’informations sur www.mairie-saintpaul.re