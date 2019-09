Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le samedi 21 septembre 2019, le site de l'Etang de Saint-Paul - réserve naturelle nationale et zone humide d'importance internationale (Ramsar) propose un jeu d'évasion regroupant diverses animations pour découvrir la plus grande zone humide littorale des Mascareignes.

Avec des départs de circuits toutes les 15 minutes, cette aventure nature à l'Etang de Saint-Paul "a pour but de retrouver le diagnostic écologique du botaniste Thérésien Cadet, qui dans les années 70 souhaitait la création d'une réserve naturelle" notent les organisateurs.

Pour prolonger la découverte de l'Etang de Saint-Paul, des visites guidées à pied sur la boucle de la digue et des viviers de Savanna seront proposées l'après-midi à 13h30 et 14h00.

L'exposition "Mon Etang à Saint-Paul, mi koné, mi aim, mi protèz", co-réalisée par la Réserve et les élèves de l'Ecole Louise Siarane de Saint-Paul, sera en découverte libre toute la journée dans la nouvelle maison de Réserve à Savanna.

Toutes les activités sont gratuites et sur inscription au 02 62 80 23 00.

Informations et réservations sur www.reserve-etangsaintpaul.fr