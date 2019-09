Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

La randonnée mensuelle des femmes, inscrites au Bouger ô Féminin, revient le jeudi 26 septembre 2019. Cette fois ci, sera proposée une marche de 6 heures (pauses et repas compris) passera par la Roche verre bouteille (la Possession), avec la possibilité d'observer le point de vue sur Mafate et la canalisation des Orangers. Ensuite, la randonnée prendra la direction de Roche verre bouteille, la crête et la montée vers l'intersection de la Plaine des Chicots/Plaine d'Affouche. Avec 600 mètres de dénivelé, des passages difficiles a traverser et des échelles, cette marche s'adresse avant tout aux bonnes marcheuses (Photo d'illustration)

