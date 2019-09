Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Pour la huitième année consécutive, les élèves du lycée Eras de Renueva situé à Leon, en Espagne, ont été invités par leurs correspondants à séjourner à La Réunion, au sein des familles d'accueil, à l'occasion de l'échange scolaire entre l'établissement ibérique et le lycée Évariste-de-Parny de Saint-Paul. Le vendredi 13 septembre, les lycéens et les membres de l'équipe pédagogique ont été accueillis en mairie centrale de Saint-Paul, une huitième rencontre qui consolide le lien entre deux cultures où les échanges et le partage effacent les différences (Photo mairie de Saint-Paul)

Pour la huitième année consécutive, les élèves du lycée Eras de Renueva situé à Leon, en Espagne, ont été invités par leurs correspondants à séjourner à La Réunion, au sein des familles d'accueil, à l'occasion de l'échange scolaire entre l'établissement ibérique et le lycée Évariste-de-Parny de Saint-Paul. Le vendredi 13 septembre, les lycéens et les membres de l'équipe pédagogique ont été accueillis en mairie centrale de Saint-Paul, une huitième rencontre qui consolide le lien entre deux cultures où les échanges et le partage effacent les différences (Photo mairie de Saint-Paul)