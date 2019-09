Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Savanes : "Nout' liberté sous le vent". Voici le titre de l'exposition bilingue (français/créole) née de la rencontre de scientifiques (naturalistes, historiens, géographes) abordant la savane réunionnaise comme un objet d'étude et d'artistes réunionnais pour qui elle constitue un lieu et un support de création. Vous pourrez la découvrir du 21 septembre 2019 à juillet 2020 à la maison Serveaux de Saint-Paul. Gratuite et ouverte à tous, cette expo se déroule du mardi au samedi, de 8 heures à 17h30. Elle propose une évocation sensible des paysages de la savane, à partir de photographies, textes littéraires et poétiques, chansons et de l'écoute d'un paysage sonore... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

