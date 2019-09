En plus d'un grand escape game et d'une exposition à L'Étang Saint-Paul, le musée de Villèle fête également les 36e journées européennes du patrimoine avec des visite libres et gratuites, des ateliers numériques ou broderie et fabrication, mais également une visite commentée du musée avec Clémence Préault chargée d'études documentaires à la DAC du TEAT de Saint-Gilles.

Le samedi 21 septembre.

• Escape game : Avec des départs de circuits toutes les 15 minutes, cette aventure nature à l'Etang de Saint-Paul "a pour but de retrouver le diagnostic écologique du botaniste Thérésien Cadet, qui dans les années 70 souhaitait la création d'une réserve naturelle" notent les organisateurs. Pour prolonger la découverte de l’Etang de Saint-Paul, des visitées à pied sur la boucle de la digue et des viviers de Savanna seront proposées.



• Exposition " Mon étang à Saint Paul, mi koné, mi aim, mi protèz ". Co-réalisée par la Réserve et les élèves de l'Ecole Louise Siarane de Saint-Paul, sera en découverte libre toute la journée dans la nouvelle maison de Réserve à Savanna.

Villèle

Samedi et dimanche de 9h30 à 17h30.

• Visite libre : hôpital des esclaves (Mémorial) / étage du musée (projection et atelier numérique) & Chapelle Pointue (Les trois frères de Sandrine Plante Rougeol)



• 10h00 à 16h00 : visite guidée du rez-de-chaussée de la maison (tous les ¼ d’heures), des ruines de l’usine à sucre.



• 9h30 et 11h30/14h00 et 15h30 : visite botanique et découverte des espèces les plus remarquables du domaine

Dimanche 22 septembre de 9h30 à 17h30.

• Atelier numérique : des outils de connaissances au service des visiteurs.



• Atelier de broderie et de fabrication de " baba chiffon " avec les brodeuses de l’association Kan Villèle.



• Ateliers/animations du service éducatif et culturel du musée - rallye-découverte en famille - atelier de sirandanes - jeux lontan : chamboule-tout, billard breton, dominos.



• Projection d’un documentaire sur Madame Desbassyns.



• 14h30 : contes avec la Compagnie Lizad’Or en partenariat avec l’association CMV – " Leconte de Lisle, le chant de l’âme ".



• 16h00 : concert de Jozéfinn’ : Dans le cadre de sa résidence "Création et Patrimoine" au musée de Villèle, " concert-échange " avec le chanteur musicien, Jean-Pierre Jozéfinn’ en collaboration avec le marimbiste Sud Africain Bongani SOTSHONONDA.



• Après midi : la promotion 19 de l’Académie des Dalons du Bernica présente le spectacle : “ NOUT L’ILE, NOUT PEPL, NOUT ZISTOIR ”

Saint-Gilles les bains



Samedi 21 de 09h à 09h45 ; de 10h à 10h45 ; de 11h à 11h45

• Visite commentée du TEAT plein air de 45 minutes par Clémence Préault, chargée d'études documentaires à la conservation régionale des monuments historiques, DAC de La Réunion à 9h, 10h et 11h.

Retrouvez le programme complet ici.