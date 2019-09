Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

C'est une première à La Réunion : du 27 au 29 septembre 2019, en soirée, se déroulera l'avant-première d'un festival baptisé Réunion Métis sur le front de mer de Saint-Paul. Au programme de cette manifestation : show lumière et installations artistiques au débarcadère, street art, street danse, street musique et street food. L'accès est gratuit et ouvert à tous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

