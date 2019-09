La Direction développement économique local de Saint-Paul publie deux appels à projets économiques. L'un pour l'implantation d'un établissement touristique d'hébergement sur la route du Maïdo. Le second pour l'implantation d'une activité bar-restauration dans le bâtiment de l'ex-conservatoire à rayonnement régional.

Deux appels à projets lancés suite à l’adoption des délibérations des conseils municipaux de Saint-Paul lors des séances du 13 décembre 2018 et du 4 juillet 2019.

Les entreprises intéressées doivent remplir un formulaire pour obtenir le dossier et toutes les informations relatives à ces deux dossiers.



La date de clôture de réception des candidatures et des projets est fixée au 6 février 2020 à 14 heures pour le premier appel à projets et au 10 décembre 2019 à 16 heures pour le second.